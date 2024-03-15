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Предварительная касса четверга: «Позывной "Пассажир"» стартовал со второй строчки

Автор: Георгий Романов

15 марта 2024

В десятку лучших также попала новинка «Герой наших снов» с Николасом Кейджем

Согласно предварительным данным, лучшей новинкой четверга стала российская военная драма ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» (AK). В первый день проката проект заработал чуть больше 7 млн рублей, что позволило ему занять вторую строчку чарта официального проката. С таким стартом релиз вполне может замахнуться на 45-50 млн рублей по итогу недели – правда, в данном случае слегка смущают низкие цифры предпродаж на выходные дни, так что прокатный множитель картины может оказаться меньше.

Еще одной новинкой, попавшей в топ-10 уикенда, стало драмеди ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ (EXP). Фильм с Николасом Кейджем занял седьмое место чарта и освоил около 1,9 млн рублей, что к вечеру воскресения должно превратиться в 10-12 млн рублей общих сборов.

Строчкой ниже оказался мексиканский фильм ужасов ЗАКЛЯТЬЕ. ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (WP). Любители пощекотать себе нервы принесли новинке примерно 1,5 млн рублей, что за четыре дня проката может превратиться в 9-10 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР»

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