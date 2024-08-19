Предварительная касса уикенда: «Дэдпул и Росомаха» продолжает уверенно лидировать

Лучшей новинкой стал мультфильм «Ози: Голос джунглей»

Согласно предварительным данным, прошедший уикенд стал одним из самых слабопосещаемых в 2024 году. Лидером проката продолжают оставаться пиратские релизы во главе с кинокомиксом ДЭДПУЛ И РОСОМАХА – их результат составил порядка 82 млн рублей.

Лучшей новинкой уикенда стал анимационный проект ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ (VLG). За четыре дня проката на счету картины оказалось порядка 14-15 млн рублей.

Ниже ожиданий, с седьмого места таблицы, стартовала отечественная комедия ВЫБЕРИ МЕНЯ (NMG). В первый уикенд релиз освоил чуть больше 10 млн рублей, попутно показав самую низкую среднюю заполняемость в 5 человек на сеанс.

Камбоджийский фильм ужасов ВИСЕЛИЦА. ЖЕРТВА ПРИЗРАКА (EXP) занял девятую строчку чарта, сумев заработать лишь 7,5 млн рублей.

Замкнул десятку лучших с показателем в 7 млн рублей японский проект СИНЯЯ ТЮРЬМА: БЛЮ ЛОК. ЭПИЗОД НАГИ (CIPA). Резво стартовавшее в четверг аниме, в итоге, оказалось фанатским проектом и не смогло взобраться выше в таблице лучших релизов уикенда.

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ И РОСОМАХА