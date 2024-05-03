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Предварительная касса четверга: «Всемирный потоп» занял вторую строчку чарта

Автор: Георгий Романов

3 мая 2024

«Любви не бывает?» также в тройке лидеров

Согласно предварительным данным, лучшей новинкой четверга стал фильм-катастрофа ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП (EXP), стартовавший со второго места. Проект заработал примерно 3,2 млн рублей, что к вечеру воскресенья должно превратиться в 23-25 млн рублей.

Ниже ожиданий рынка начала свой прокат романтическая комедия ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ? (VLG). Фильм хоть и занял третью строчку чарта, но результат в 2,2 млн рублей позволяет ему рассчитывать лишь на 15-17 млн рублей за четыре дня проката. 

Еще одной новинкой недели, попавшей в топ-10 четверга, стал хоррор ПОТРОШИТЕЛЬ. НАСЛЕДИЕ (GF). Американский релиз заработал 1,2 млн рублей, что должно вылиться в 8-10 млн рублей по итогу уикенда.

Фото: кадр из фильма ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП

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