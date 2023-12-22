top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: в лидеры выбилась новинка «Феррари»

Предварительная касса четверга: в лидеры выбилась новинка «Феррари»

Автор: Георгий Романов

22 декабря 2023

Однако, проект стартовал ниже ожиданий

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала биографическая лента Майкла Манна ФЕРРАРИ (CRP). Релиз записал на свой счет чуть менее 10 млн рублей, что значительно ниже индустриальных ожиданий. Такой старт позволит ему рассчитывать на 70-80 млн рублей за четыре дня проката.

Комедия НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ (AK) стартовала с пятой строчки чарта. Фильм оприходовал порядка 2,6 млн рублей, что к вечеру воскресения должно вылиться примерно в 20-25 млн рублей. Несколько хуже стартовала другая комедийная новинка – ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА (NMG). Проект заработал примерно 2,1 млн рублей, что за весь уикенд должно дать 16-20 млн рублей.

Замкнул десятку лучших хоррор КРИК. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ (PVZGL) с результатом чуть более 1 млн рублей. К концу недели в копилке ужастика может оказаться 7-8 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ФЕРРАРИ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
Студия Marvel уволила Джонатана Мейджорса после вынесения судебного вердикта
Подробнее
Создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» решили переснять финальную серию
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Start рассказал о премьерах 2024 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр KION рассказал о премьерах 2024 года
Подробнее
Итоги российского онлайн-проката в ноябре 2023 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 декабря 2023 года
Подробнее
Финальная серия «Слова пацана» выйдет в запланированную дату
Подробнее
Онлайн-кинотеатры more.tv и Wink официально объединились
Подробнее
Касса четверга: «Теща» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
У «Бандитского Петербурга» может появиться продолжение
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Феррари» обходит на повороте «Ford против Ferrari»
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала «Манюня: Новогодние приключения»
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Вредная привычка»
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Новогодний ол инклюзив»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: во главе чарта образовалось троевластие
Подробнее