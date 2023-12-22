Предварительная касса четверга: в лидеры выбилась новинка «Феррари»

Однако, проект стартовал ниже ожиданий

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала биографическая лента Майкла Манна ФЕРРАРИ (CRP). Релиз записал на свой счет чуть менее 10 млн рублей, что значительно ниже индустриальных ожиданий. Такой старт позволит ему рассчитывать на 70-80 млн рублей за четыре дня проката.



Комедия НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ (AK) стартовала с пятой строчки чарта. Фильм оприходовал порядка 2,6 млн рублей, что к вечеру воскресения должно вылиться примерно в 20-25 млн рублей. Несколько хуже стартовала другая комедийная новинка – ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА (NMG). Проект заработал примерно 2,1 млн рублей, что за весь уикенд должно дать 16-20 млн рублей.



Замкнул десятку лучших хоррор КРИК. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ (PVZGL) с результатом чуть более 1 млн рублей. К концу недели в копилке ужастика может оказаться 7-8 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ФЕРРАРИ