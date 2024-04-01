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Предварительная касса уикенда: лучшей новинкой уикенда стало драмеди «Ненормальный»

Автор: Георгий Романов

1 апреля 2024

«Летучий корабль» продолжает лидировать в прокате

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стала сказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (NKI). На второй неделе проката проект записал на свой счет еще порядка 255 млн рублей, доведя свою общую кассу до отметки в 600 млн рублей. 

Второе место чарта осталось за новинкой. Отечественное драмеди НЕНОРМАЛЬНЫЙ (CP) смогло освоить в первую неделю проката примерно 43 млн рублей, при этом показав худшую среднюю заполняемость в первой десятке (8 человек на сеанс). 

Чуть меньше 18 млн рублей оказалось в копилке американского триллера МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ (VLG) с Энн Хэтуэй и Джессикой Честейн в главных ролях. Такой результат позволил проекту попасть в пятерку лучших релизов уикенда. 

Последней новинкой, попавшей в таблицу, стал фильм ужасов УИДЖИ. ПОТУСТОРОННЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ (EXP). Новозеландский хоррор сумел заработать около 15 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма НЕНОРМАЛЬНЫЙ

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