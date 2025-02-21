Предварительная касса четверга: «Пророк. История Александра Пушкина» продолжает лидировать

Лучшим из новинок стал «Красный шелк»

Согласно предварительным данным, лидером четверга вновь стал исторический мюзикл ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (CP). Проект записал на свой счет еще порядка 30 млн рублей, что к концу недели должно вылиться в 220-240 млн рублей.



Со второй строчки стартовала лучшая новинка уикенда, приключенческая лента КРАСНЫЙ ШЕЛК (NMG). Фильм заработал чуть больше 20 млн рублей, что за четыре дня проката может дать 140-160 млн рублей.



На четвертом месте таблицы лучших релизов четверга расположился КАПИТАН КРЮК (CAO). Семейная картина с Романом Курцыным пополнила свою копилку на 5,2 млн рублей. С таким стартом она может заработать 35-40 млн рублей к вечеру воскресенья.



Строчкой ниже оказалась еще одна отечественная новинка – документально-игровой проект ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ (CP). С результатом 4,4 млн рублей, картина может рассчитывать на сборы в районе 30 млн рублей по итогу недели.



Индонезийский фильм ужасов АСТРАЛ. МОГИЛЬНЫЙ РИТУАЛ (KNLG) освоил в первый день проката 1,3 млн рублей, что позволило ему занять девятую строчку чарта. Скорее всего, на его счету будет 8-9 млн рублей к концу уикенда.



Фото: кадр из фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА