Предварительная касса уикенда: «По щучьему велению» уверенно лидирует в свой третий уикенд

В тройке лучших две новинки – «Катастрофа» и «Синдром»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда в третий раз подряд стала экранизация сказки ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG). Фильм Александра Войтинского записал на свой счет еще порядка 300 млн рублей, доведя общий бокс-офис до 1,8 млрд рублей. В этой ситуации покорение престижного двухмиллиардного рубежа остается лишь делом времени.



Лучшей новинкой недели стала французская лента КАТАСТРОФА (CPF) с Гийомом Кане в главной роли. Картина заработала за четыре дня проката примерно 26 млн рублей и заняла вторую строчку чарта.



Бронза уикенда также досталась новинке – отечественному триллеру СИНДРОМ (CP). Фильм показал наихудшую среднюю заполняемость в первой пятерке (8 человек на сеанс), но благодаря широкой росписи сумел заработать 25 млн рублей.



Аргентинский хоррор ОДЕРЖИМЫЕ ЗЛОМ (AK) смог преодолеть отметку сборов в 10 млн рублей, что позволило ему занять восьмое место таблицы лучших релизов уикенда. Строчкой ниже расположился мультфильм КРЫЛАТАЯ ИСТОРИЯ (GF) с 8 млн рублей на своем счету.



Фото: кадр из фильма КАТАСТРОФА