Предварительная касса уикенда: «Самая большая луна» стала единственной новинкой в топ-10
Автор: Георгий Романов
8 июля 2024
«Сто лет тому вперед» покоряет полуторомиллиардный рубеж сборов
Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стали пиратские релизы во главе с мультфильмом ГОЛОВОЛОМКА 2. По очень приблизительным данным, они освоили порядка 90 млн рублей.
Единственной новинкой в десятке стало отечественное фэнтези САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА (AK). Фильм выступил гораздо ниже ожиданий, заработав в первый уикенд лишь 12,6 млн рублей и показав худшую среднюю заполняемость в четыре человека на сеанс.
Помимо этого, на минувшей неделе отечественная фантастика СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (CP) смогла преодолеть престижный рубеж в 1,5 млрд рублей.
Фото: кадр из фильма САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА
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