Предварительная касса четверга: «Три тысячи лет желаний» с отрывом возглавил прокат

Со второй строчки стартует спортивная драма «Начать сначала»

Согласно предварительным данным, лидером четверга стала фантастическая картина ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ (VLG). Новая работа Джорджа Миллера освоила в отечественных кинотеатрах порядка 6,8 млн рублей, что может вылиться в 35-40 млн рублей по итогам всего уикенда.

Отечественная спортивная драма НАЧАТЬ СНАЧАЛА (ARM) стартовала со второй строчки чарта. Фильм выступил выше ожиданий и заработал примерно 2,5 млн рублей. К вечеру воскресенья сборы проекта составят порядка 13-15 млн рублей.

Романтическая комедия Марюса Вайсберга ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ (CP) скорее разочаровала своим результатом. Фильм с Эммой Робертс в главной роли смог заработать в стартовый день 2,2 млн рублей, что позволило ему расположиться лишь на четвертом месте в таблице лучших релизов четверга. С такими сборами новинка также может рассчитывать на 12-15 млн рублей за четыре дня проката.

Последней новинкой, попавшей в топ-10, стал фильм ужасов ПРОКЛЯТАЯ (WP) c 0,8 млн рублей. С таким результатом проекту вряд ли удастся преодолеть к концу уикенда рубеж в 10 млн рублей.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram