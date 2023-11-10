Предварительная касса четверга: «По щучьему велению» вновь на первой строчке

В тройку лучших попали две новинки

Третью неделю подряд лучшим релизом четверга становится фильм Александра Войтинского ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG). Сказка записала на свой счет еще 20,3 млн рублей, что по итогу уикенда должно вылиться примерно в 200 млн рублей.



На второй строчке расположилась лучшая новинка уикенда, фантастический фильм КАТАСТРОФА (CPF). Французская картина оприходовала в первый день проката 3,1 млн рублей, и теперь к концу недели сможет пополнить свою копилку на 15-18 млн рублей.



Примерно на такой же результат может рассчитывать и завоевавшая бронзу отечественная картина СИНДРОМ (CP). Фильм с Оксаной Акиньшиной в главной роли также смог заработать в четверг порядка 3 млн рублей. Правда, при этом фильм показал наихудшую среднюю заполняемость среди новинок в 5 человек на сеанс.



Шестое место осталось за аргентинским хоррором ОДЕРЖИМЫЕ ЗЛОМ (AK) с 1,4 млн рублей в своей копилке. Вероятнее всего, к вечеру воскресения новинка сможет похвастаться результатом в районе 8-10 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ