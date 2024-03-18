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Предварительная касса уикенда:«Позывной "Пассажир"» стартовал с третьей строчки официального прокатa

Автор: Георгий Романов

18 марта 2024

«Онегин» преодолел рубеж сборов в 500 млн рублей

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стала историческая мелодрама ОНЕГИН (AK). Проект записал на свой счет еще порядка 165-170 млн рублей, преодолев престижную планку сборов в 500 млн рублей.

Лучше новинкой недели стала российская военная драма ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» (AK). Фильм занял третью строчку таблицы с результатом чуть менее 60 млн рублей, тем самым выступив выше ожиданий рынка. 

Еще одной новинкой уикенда, попавшей в топ-10, стало драмеди ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ (EXP) с Николасом Кейджем в главной роли. Проект студии А24 смог заработать за четыре дня проката чуть больше 12 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР»

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