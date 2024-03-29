Предварительная касса четверга: «Летучий корабль» вновь в лидерах

Лучшей новинкой стала драма «Ненормальный»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга вновь стала семейная картина ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (NKI). Фильм Ильи Учителя заработал еще 38 млн рублей, что за весь уикенд должно дать порядка 370-400 млн рублей.



Главной новинкой недели стала отечественная драма НЕНОРМАЛЬНЫЙ (CP). Фильм с Александром Яценко в главной роли в первый день проката записал на свой счет 7,6 млн рублей, что позволило ему подняться на вторую строчку чарта. С таким стартом картина может рассчитывать на 40-45 млн рублей за четыре дня проката.



Еще две остросюжетные новинки – МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ (VLG) и УИДЖИ. ПОТУСТОРОННЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ (EXP) – заняли четвертое и пятое места таблицы соответственно. Оба проекта освоили примерно одинаковые суммы в 2,8 млн рублей. К вечеру воскресенья их касса сможет достичь отметки в 15-18 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ

