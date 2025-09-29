Предварительная касса уикенда: «Август» уверенно возглавил прокат

Новинка освоила порядка 250 млн рублей

В связи с ухудшением погоды все релизы уикенда продемонстрировали высокие приросты в выходные. Благодаря этому последний сентябрьский уикенд стал лучшим в российском прокате за три месяца.



Так или иначе, в десятку лучших удалось пробиться только одной новинке – военной драме АВГУСТ (CP). Отечественная картина записала на свой счет порядка 250 млн рублей и без труда заняла первое место чарта.



Фото: кадр из фильма АВГУСТ