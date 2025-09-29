top banner
Предварительная касса уикенда: «Август» уверенно возглавил прокат

Автор: Георгий Романов

29 сентября 2025

Новинка освоила порядка 250 млн рублей

В связи с ухудшением погоды все релизы уикенда продемонстрировали высокие приросты в выходные. Благодаря этому последний сентябрьский уикенд стал лучшим в российском прокате за три месяца. 

Так или иначе, в десятку лучших удалось пробиться только одной новинке – военной драме АВГУСТ (CP). Отечественная картина записала на свой счет порядка 250 млн рублей и без труда заняла первое место чарта. 

Фото: кадр из фильма АВГУСТ

