Предварительная касса уикенда: фильм ужасов «Одно целое» возглавил прокат

У семейной ленты «Мой папа – медведь» – серебро чарта

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стал фильм ужасов ОДНО ЦЕЛОЕ (VLG). Американская новинка заработала порядка 38 млн рублей, показав среднюю заполняемость в 10 человек на сеанс.



Совсем немного от лидера отстала другая премьера недели – семейная лента МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (AK). На счету отечественного проекта оказалось приблизительно 35,5 млн рублей за четыре дня проката.



Приключенческое фэнтези РЫЖАЯ СОНЯ (CAO) смогло освоить лишь около 10,5 млн рублей. Новинка заняла седьмую строчку чарта с наихудшей наработкой на сеанс в первой десятке.



Фото: кадр из фильма ОДНО ЦЕЛОЕ