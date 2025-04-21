Предварительная касса уикенда: «Кракен» уверенно возглавил прокат
Автор: Георгий Романов
21 апреля 2025
Новинка заработала около 170 млн рублей
Согласно предварительным данным, лидером уикенда стал фантастический экшн Николая Лебедева КРАКЕН (CP). Новинка записала на свой счет порядка 170 млн рублей и показала среднюю заполняемость в 13 человек на сеанс.
Американский боевик РЕЙС НАВЫЛЕТ (VLG) занял четвертую строчку чарта. Релиз прошел по нижней границе ожиданий и заработал около 13-14 млн рублей за первые четыре дня проката.
Байопик ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ (SMKT) стартовал только в республике Саха, однако освоенные им 18 млн рублей позволили заполучить бронзу чарта.
Фото: кадр из фильма КРАКЕН
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