Предварительная касса уикенда: «Кракен» уверенно возглавил прокат

Новинка заработала около 170 млн рублей

Согласно предварительным данным, лидером уикенда стал фантастический экшн Николая Лебедева КРАКЕН (CP). Новинка записала на свой счет порядка 170 млн рублей и показала среднюю заполняемость в 13 человек на сеанс.

Американский боевик РЕЙС НАВЫЛЕТ (VLG) занял четвертую строчку чарта. Релиз прошел по нижней границе ожиданий и заработал около 13-14 млн рублей за первые четыре дня проката.

Байопик ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ (SMKT) стартовал только в республике Саха, однако освоенные им 18 млн рублей позволили заполучить бронзу чарта.

Фото: кадр из фильма КРАКЕН