Предварительная касса четверга: «Пророк. История Александра Пушкина» вновь в лидерах

Хоррор «Обезьяна» начал прокат с третьего места

Согласно предварительным данным, лидером четверга вновь стал биографический мюзикл ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (CP). Фильм Феликса Умарова заработал около 18 млн рублей, что по итогу уикенда должно дать 130-150 млн рублей.



Лучшая новинка – хоррор ОБЕЗЬЯНА (GF) – забрала бронзу чарта. На счету фильма Осгуда Перкинса порядка 11-12 млн рублей, что позволяет ему рассчитывать на сборы в районе 70-90 млн рублей за четыре дня проката.



Еще одна амбициозная новинка уикенда, отечественная приключенческая лента СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС (CP) расположилась строчкой ниже с результатом чуть меньше 8 млн рублей. К концу недели проект может заработать примерно 50-60 млн рублей.



Драма КОНЧИТСЯ ЛЕТО (VLG) с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым заработала в первый день проката почти 3 млн рублей, что позволило ей подняться на пятое место в таблице лучших релизов четверга. Такой старт позволяет новинке рассчитывать на 20-25 млн рублей к вечеру воскресенья.



Фото: кадр из фильма ОБЕЗЬЯНА