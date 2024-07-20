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Предварительная касса четверга: «Водитель-олигарх» возглавил прокат

Автор: Георгий Романов

20 июля 2024

Из других новинок в десятку лучших смогла попасть только «Мадам Клико»

Согласно предварительным данным, российский прокат в четверг возглавила комедия ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (AK). Новинка смогла заработать на старте приблизительно 13 млн рублей, что должно вылиться в 60-65 млн рублей по итогу уикенда.

Еще одной новинкой, попавшей в топ-10, стала историческая драма МАДАМ КЛИКО (GF). Фильм с Хейли Беннет в главной роли освоил около 3,2 млн рублей. За четыре дня проката в его копилке должно оказаться порядка 15 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ

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