Предварительная касса четверга: «Водитель-олигарх» возглавил прокат
Автор: Георгий Романов
20 июля 2024
Из других новинок в десятку лучших смогла попасть только «Мадам Клико»
Согласно предварительным данным, российский прокат в четверг возглавила комедия ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (AK). Новинка смогла заработать на старте приблизительно 13 млн рублей, что должно вылиться в 60-65 млн рублей по итогу уикенда.
Еще одной новинкой, попавшей в топ-10, стала историческая драма МАДАМ КЛИКО (GF). Фильм с Хейли Беннет в главной роли освоил около 3,2 млн рублей. За четыре дня проката в его копилке должно оказаться порядка 15 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ
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