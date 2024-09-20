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Предварительная касса четверга: «Граф Монте-Кристо» возглавил прокат

Автор: Георгий Романов

20 сентября 2024

«Хеллбой: Проклятие горбуна» стартовал со второй строчки

По предварительным данным, таблицу за четверг возглавил ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (AK), заработав в первый день проката примерно 6,2 млн рублей. С таким стартом французская картина может рассчитывать на 40-45 млн рублей по итогу уикенда. 

Вторая строчка чарта отошла кинокомиксу ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА (CRP). Американский хоррор освоил около 4,1 млн рублей, что за четыре дня проката должно дать 25-30 млн рублей. 

На четвертом месте оказался арт-хоррор СУБСТАНЦИЯ (VLG), записавший на свой счет чуть меньше 3 млн рублей. Подобный старт гарантирует проекту к вечеру воскресенья сборы в районе 18-22 млн рублей. 

Строчкой ниже оказалась отечественная комедия МАМЕ СНОВА 17 (NMG). Фильм с Светланой Ходченковой освоил 2,7 млн рублей, что к концу уикенда может превратиться в 15-20 млн рублей. 

Замкнули десятку лучших еще две новинки – корейский фильм ужасов АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ 2 (KNLG) и драма Дмитрия Давыдова ЧУМА (KNLG). Релизы пополнили свою копилку на 1 млн и 0,9 млн рублей соответственно. К концу недели их касса должна оказаться в районе 6-7 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО

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