Предварительная касса уикенда: лидером второй раз подряд оказывается «В списках не значился»

Лучшей новинкой стала военная драма «Группа крови»

Согласно предварительным данным, во второй раз подряд на вершине чарта оказывается военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (CP). Проект записал на свой счет еще порядка 180 млн рублей, доведя общую кассу до отметки в 480 млн рублей.

Лучшая новинка недели, драма ГРУППА КРОВИ (CP) стартовала с третьей строчки чарта. Проект выступил выше ожиданий, записав на свой счет около 75 млн рублей.

Заработавшая примерно 50 млн рублей за четыре дня проката спортивная драма ФИНАЛ (AK) не в полной мере оправдала надежды кинотеатров и заняла лишь пятое место в таблице.

Полноценный старт принес семейной картине ОЧИ (EXP) примерно 28 млн рублей за уикенд. С учетом превью на счету проекта теперь порядка 48 млн.

Отечественная анимационная новинка МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2 (CAO) расположилась на девятой строчке чарта, заработав в свой первый уикенд 22 млн рублей. Это примерно в два раза слабее состоявшегося неделю назад старта схожего российского проекта МАРАКУДА (VLG).

Замкнула первую десятку комедия с Павлом Деревянко в главной роли БЕС ПОПУТАЛ (VLG). В копилке новинки оказалось порядка 16 млн рублей.

Фото: кадр из фильма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ