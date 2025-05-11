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Предварительная касса уикенда: лидером второй раз подряд оказывается «В списках не значился»

Автор: Георгий Романов

11 мая 2025

Лучшей новинкой стала военная драма «Группа крови»

Согласно предварительным данным, во второй раз подряд на вершине чарта оказывается военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (CP). Проект записал на свой счет еще порядка 180 млн рублей, доведя общую кассу до отметки в 480 млн рублей.

Лучшая новинка недели, драма ГРУППА КРОВИ (CP) стартовала с третьей строчки чарта. Проект выступил выше ожиданий, записав на свой счет около 75 млн рублей. 

Заработавшая примерно 50 млн рублей за четыре дня проката спортивная драма ФИНАЛ (AK) не в полной мере оправдала надежды кинотеатров и заняла лишь пятое место в таблице. 

Полноценный старт принес семейной картине ОЧИ (EXP) примерно 28 млн рублей за уикенд. С учетом превью на счету проекта теперь порядка 48 млн. 

Отечественная анимационная новинка МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2 (CAO) расположилась на девятой строчке чарта, заработав в свой первый уикенд 22 млн рублей. Это примерно в два раза слабее состоявшегося неделю назад старта схожего российского проекта МАРАКУДА (VLG). 

Замкнула первую десятку комедия с Павлом Деревянко в главной роли БЕС ПОПУТАЛ (VLG). В копилке новинки оказалось порядка 16 млн рублей.

 

Фото: кадр из фильма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ

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