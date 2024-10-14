Предварительная касса уикенда: проект «Руки вверх!» уверенно возглавил прокат

«Ужасающий 3» забрал серебро чарта

Главным релизом уикенда, как и ожидалось, стал музыкальный байопик РУКИ ВВЕРХ! (CP). Новинка заработала в первый уикенд свыше 220 млн рублей, показав лучший старт осени.

Приятной неожиданностью для кинотеатров стали результаты слэшера УЖАСАЮЩИЙ 3 (WP). Релиз превзошел самые смелые прогнозы, взобравшись на вторую строчку чарта и показав среднюю заполняемость в 25 человек на сеанс. Он записал на свой счет около 66 млн рублей, что стало лучшим стартом в истории прокатчика.

Чуть больше 20 млн рублей освоил французский мультфильм ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ (NKI). Благодаря хорошей работе в выходные дни проект сумел подняться на седьмое место таблицы.

Российская комедия БИТВА ПАП (AK) заняла девятую строчку чарта, заработав за первые четыре дня проката примерно 18 млн рублей.

Замкнула таблицу еще одна отечественная работа, МАЛЫШАРИКИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (NMG), стартовавшая значительно ниже ожиданий и пополнившая свою копилку лишь на 17 млн рублей.

Фото: кадр из фильма РУКИ ВВЕРХ!