Предварительная касса уикенда: «Ворон» возглавил официальный прокат

Релиз прошел по нижней планке прогнозов

По предварительным данным, лучшим релизом официального проката стал фэнтезийный боевик ВОРОН (VLG). Фильм с Биллом Скарсгардом освоил порядка 90 млн рублей, пройдя по нижней планке прогнозов. Во многом ему помешал свежий пиратский релиз – фантастический триллер ЧУЖОЙ: РОМУЛ, который и возглавил таблицу лучших проектов уикенда.

Порядка 21–23 млн рублей заработали в прокате две новинки уикенда, рассчитанные на семейную аудиторию – испанский мультфильм КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА (CP) и отечественная картина ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА (CRP). Проекты заняли третью и четвертую строчки чарта соответственно.



В районе 7,3 млн рублей сумела освоить еще одна анимационная новинка недели – ГИГАНТЫ ЛА-МАНША (TNL). На результате, очевидно, сказалась слишком высокая конкуренция за семейную аудиторию. Впрочем, релиз все равно сумел занять восьмое место в таблице лучших проектов уикенда.



Последней новинкой, попавшей в десятку, стал фильм с Жаном Рено МОЙ ПИНГВИН (GF). В копилке зарубежного релиза за четыре дня проката оказалось около 6,5 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ВОРОН