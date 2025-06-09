Предварительная касса уикенда: «Балерина» уверенно возглавила прокат

Проект заработал в первый уикенд чуть меньше 120 млн рублей

По предварительным данным, лидером уикенда стала новинка – американский боевик БАЛЕРИНА (AK). С результатом чуть меньше 120 млн рублей проект с Аной де Армас уверенно обошел всех конкурентов официального проката.



Также в топ-10 лучших релизов уикенда попали фантастическая драма ЖИЗНЬ ЧАКА (VLG) и хоррор ГАДКАЯ СЕСТРА (INK), заработавшие за четыре дня проката 11,3 и 6,5 млн рублей соответственно.



Фото: кадр из фильма БАЛЕРИНА