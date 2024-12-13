Предварительная касса четверга: в лидеры вырвалась «Баба Яга спасает Новый Год»

Проект заработал в первый день проката 10 млн рублей

По предварительным данным, лидером четверга стала отечественная сказка БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (NKI). Новинка записала на свой счет порядка 10 млн рублей, и по итогу всего уикенда претендует на кассу в районе 120-150 млн рублей.



На четвертой строчке чарта расположилась анимационная новинка ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ (NMG). Полнометражное продолжение известного мультсериала освоило 4,6 млн рублей и может рассчитывать на кассу в районе 50-70 млн рублей за четыре дня проката.



На пятом месте таблицы лучших релизов четверга обосновалась отечественная комедия СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ (AK). Заработав примерно 2,8 млн рублей к вечеру воскресенья, проект сможет рассчитывать на 20-23 млн рублей.



Замкнул десятку лучших американский хоррор ПЯТНИЦА, 13-Е: НОВАЯ ГЛАВА (WP). Релиз заработал в стартовый день 1,2 млн рублей, что к концу недели может дать 7-9 млн рублей.



Фото: кадр из фильма БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД