top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: в лидеры вырвалась «Баба Яга спасает Новый Год»

Предварительная касса четверга: в лидеры вырвалась «Баба Яга спасает Новый Год»

Автор: Георгий Романов

13 декабря 2024

Проект заработал в первый день проката 10 млн рублей

По предварительным данным, лидером четверга стала отечественная сказка БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (NKI). Новинка записала на свой счет порядка 10 млн рублей, и по итогу всего уикенда претендует на кассу в районе 120-150 млн рублей.

На четвертой строчке чарта расположилась анимационная новинка ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ (NMG). Полнометражное продолжение известного мультсериала освоило 4,6 млн рублей и может рассчитывать на кассу в районе 50-70 млн рублей за четыре дня проката. 

На пятом месте таблицы лучших релизов четверга обосновалась отечественная комедия СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ (AK). Заработав примерно 2,8 млн рублей к вечеру воскресенья, проект сможет рассчитывать на 20-23 млн рублей.

Замкнул десятку лучших американский хоррор ПЯТНИЦА, 13-Е: НОВАЯ ГЛАВА (WP). Релиз заработал в стартовый день 1,2 млн рублей, что к концу недели может дать 7-9 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Фильм «Руки вверх!» исчезнет со всех онлайн-стримингов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 2–8 декабря 2024 года
Подробнее
Марк Эйдельштейн сыграет во втором сезоне сериала Amazon «Мистер и миссис Смит»
Подробнее
В Москве состоялась церемония закрытия «Зимнего»
Подробнее
В Москве пройдет фестиваль поп-культуры «Хомякон»
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в ноябре 2024 года
Подробнее
Касса России: «Приключения Паддингтона 3» сохранили лидерство
Подробнее
В рамках кинофестиваля «Зимний» прошел Форум киношкол
Подробнее
Все фильмы «Зимнего»: краткий путеводитель
Подробнее
Касса четверга: «Приключения Паддингтона 3» держатся на вершине проката
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Приключения Паддингтона 3» вновь забрали золото
Подробнее
В Москве стартовал Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес»
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала Okko «Мамонты»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 12–15 декабря 2024 года
Подробнее
Лучшим фильмом года по версии Европейской киноакадемии стал мюзикл «Эмилия Перес»
Подробнее
В Москве состоялась премьера семейного фильма «Домовенок Кузя»
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Мое собачье дело»
Подробнее
В Москве прошла церемония закрытия кинофестиваля «Зимний»
Подробнее
В Москве прошло открытие Фестиваля сербского кино
Подробнее
Американская касса: «Моана 2» сохраняет лидерство
Подробнее