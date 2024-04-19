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Предварительная касса четверга: «Сто лет тому вперед» уверенно возглавил прокат

Автор: Георгий Романов

19 апреля 2024

Проект заработал около 34 млн рублей

Лучшим релизом четверга ожидаемо стал фантастический блокбастер СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (CP). В первый день проката проект заработал 34 млн рублей, что по итогу всего уикенда должно дать примерно 280-320 млн рублей.

Детективный триллер ГОРОД ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ (EXP) записал на свой счет около 2,2 млн рублей и занял пятое место в таблице лучших релизов четверга. Такой старт позволяет новинке рассчитывать на 13-15 млн рублей к вечеру воскресенья.

Еще одной новинкой, попавшей в топ-10, стал фильм ужасов ПАУТИНА СТРАХА (AK). Французская лента пополнила свою копилку на 1,6 млн рублей, что по итогу уикенда может превратиться в 10-12 млн рублей. 

На седьмой строчке таблицы расположилась историческая драма ПО ФРЕЙДУ (CPF). Фильм с Энтони Хопкиносм в главной роли освоил примерно 1,5 млн рублей, и за четыре дня проката он может также рассчитывать на 10-12 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД

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