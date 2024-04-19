Предварительная касса четверга: «Сто лет тому вперед» уверенно возглавил прокат

Проект заработал около 34 млн рублей

Лучшим релизом четверга ожидаемо стал фантастический блокбастер СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (CP). В первый день проката проект заработал 34 млн рублей, что по итогу всего уикенда должно дать примерно 280-320 млн рублей.



Детективный триллер ГОРОД ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ (EXP) записал на свой счет около 2,2 млн рублей и занял пятое место в таблице лучших релизов четверга. Такой старт позволяет новинке рассчитывать на 13-15 млн рублей к вечеру воскресенья.



Еще одной новинкой, попавшей в топ-10, стал фильм ужасов ПАУТИНА СТРАХА (AK). Французская лента пополнила свою копилку на 1,6 млн рублей, что по итогу уикенда может превратиться в 10-12 млн рублей.



На седьмой строчке таблицы расположилась историческая драма ПО ФРЕЙДУ (CPF). Фильм с Энтони Хопкиносм в главной роли освоил примерно 1,5 млн рублей, и за четыре дня проката он может также рассчитывать на 10-12 млн рублей.



Фото: кадр из фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД