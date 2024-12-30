Предварительная касса уикенда: «Елки 11» неожиданно вырвались в лидеры

Лучшая новинка «Иван Царевич и Серый Волк 6» расположилась на третьей строчке

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стала комедия ЕЛКИ 11 (NMG). На второй неделе проката проект вырвался в лидеры со внушительными 240 млн рублей за четыре дня. Всего же на счету новогоднего альманаха уже свыше 520 млн рублей.



Лучшей новинкой уикенда стала анимационная картина студии «Мельница» ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6 (VLG). Мультфильм записал на свой счет около 95 млн рублей, что позволило ему оказаться на третьем месте.



Седьмую строчку чарта занял постапокалиптичный боевик ПОСЛЕДНИЙ РОНИН (CP). Новинка сумела заработать в первый уикенд проката порядка 24 млн рублей, при этом показав самую низкую наработку на сеанс в первой десятке.



Также в воскресенье в формате превью в кинотеатрах появилось сказочное фэнтези ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ (NMG) и сумело заработать около 23 млн рублей. Этого хватило чтобы попасть в топ-10 лучших релизов уикенда.



Фото: кадр из фильма ЕЛКИ 11