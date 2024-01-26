Предварительная касса четверга: «Мастер и Маргарита» уверенно захватил лидерство

В первый день проката релиз освоил 56 млн рублей

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стал фильм Михаила Локшина МАСТЕР И МАРГАРИТА (AK). Новинка освоила порядка 56 млн рублей, что по итогу всего уикенда должно вылиться в 350-400 млн рублей.



С седьмой строчки стартовала биографическая драма ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я (CPF). Фильм Софии Копполы записал на свой счет 1,3 млн рублей, что за четыре дня проката может дать около 10 млн рублей.



Якутская картина ТИМИР демонстрировалась только на территории республики и смогла там заработать 0,9 млн рублей. Этот результат позволил ей расположиться на восьмом месте в таблице лучших релизов четверга.



Последней новинкой, попавшей в топ-10, стал фильм ужасов ДЕМОН, ПРИДИ: НОВЫЙ РИТУАЛ (WP). Собранные им 0,8 млн рублей к вечеру воскресения должны будут превратиться в 5-6 млн рублей.



Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА