Предварительная касса уикенда: «Холоп 2» вновь первый

Лучшей новинкой стала военная картина «Воздух»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стала комедия Клима Шипенко ХОЛОП 2 (CP). Картина записала на свой счет еще около 210 млн рублей, доведя свою кассу до 3,4 млрд рублей.



Лучшая новинка уикенда, военная драма ВОЗДУХ (NMG) стартовала с третьей строчки чарта. Проект показал хороший множитель на выходных и смог заработать порядка 140 млн рублей. Средняя заполняемость в 19 человек на сеанс также оказалась лучшей среди всех новинок.



Триллер ИЗ ГЛУБИНЫ (NKI) стал главным предложением недели для любителей пощекотать себе нервы. Проект, сочетающий в себе черты фильма-катастрофы и акульего хоррора, смог освоить примерно 32 млн рублей, что позволило ему расположиться на пятом месте в таблице лучших релизов уикенда.



Ниже ожиданий начала свой прокат спортивная драма БОЛЬШАЯ ГОНКА. АУДИ ПРОТИВ ЛЯНЧИ (AK). Итальянская картина про противостояние известных гоночных брендов смогла освоить лишь порядка 12 млн рублей за четыре дня проката. Впрочем, этот результат позволил ей занять шестую строчку чарта.



Ре-релиз культового аниме Хаяо Миядзаки ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ. ПЕРЕВЫПУСК (RWV), напротив, выступил выше ожиданий и смог пополнить свою копилку почти на 7 млн рублей. По средней заполняемости на сеанс среди новинок мультфильм уступил лишь ВОЗДУХУ.



Последней премьерой недели, которой удалось попасть в топ-10, стала отечественная комедия ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА! (VLG). Фильм смог едва перевалить за отметку сборов в 5 млн рублей, что позволило ему замкнуть таблицу.



Фото: кадр из фильма ВОЗДУХ