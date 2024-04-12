Предварительная касса четверга: в десятку попали сразу шесть новинок

Лучшей из них стала картина «Падение империи»

По предварительным данным, лучшей новинкой уикенда стала новая работа Алекса Гарленда ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ (AK). Картина записала на свой счет примерно 7,4 млн рублей, что позволило ей подняться на вторую строчку чарта. Учитывая стартовые показатели, по итогу уикенда фильм вполне может продемонстрировать результат в районе 50-55 млн рублей.



С третьего места начал свой прокат боевик МАНКИМЭН (VLG). Фильм, в котором Дев Патель выступил в качестве режиссера и исполнителя главной роли, сумел заработать около 2,3 млн рублей. К вечеру воскресения в его копилке должно оказаться 16-18 млн рублей.



Еще четырьмя новинками, попавшими в десятку, стали: боевик СЛЕД КИЛЛЕРА (MG), триллер ДЫШИ! (CRP), хорроры ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ (NMG) и ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МОСТ ПРИЗРАКОВ (EXP). Все эти релизы заработали в первый день проката от 1,2 до 0,9 млн рублей, и за четыре дня проката могут освоить от 6 до 8 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ