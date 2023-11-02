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Предварительная касса четверга: Лидировать продолжает «По щучьему велению»

Автор: Георгий Романов

2 ноября 2023

Лучшая новинка недели «Человек ниоткуда» поднялась на вторую строчку

Лидером четверга вновь стала сказочная картина ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG). Релиз записал на свой счет 82 млн рублей, что по итогу уикенда может вылиться еще в 400-500 млн рублей.

Вторую строчку чарта заняла фантастическая лента Рената Давлетьярова ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА (NKI). Новинка заработала 6,3 млн рублей и теперь ей вполне по силам за четыре дня проката записать на свой счет 30-35 млн рублей.

Пя пятом месте таблицы лучших релизов четверга расположился мультфильм СТРАШИЛКА И ТАЙНА ГОРОДА СВЕТА (VLG). Австралийская анимация оприходовала примерно 3,3 млн рублей, что может позволить ей к вечеру воскресения показать результат в районе 30 млн рублей. 

Седьмую и восьмую строчку заняля американский триллер ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ (GF) и отечественная комедия ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ. ПОВАР ИЗ НЕАПОЛЯ (AK). Результат обоих проектов колеблется в районе 2,2-2,3 млн рублей, что к концу недели должно будет дать 13-15 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА

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