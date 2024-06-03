Предварительная касса уикенда: «Манюня» обошла «Майора Грома»

Лидер заработал почти 100 млн рублей за первый уикенд

По предварительным данным, картина МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (NMG) заработала в свой первый уикенд чуть меньше 100 млн рублей, что позволило ей подняться на первую строчку чарта. Семейный проект смог обойти лидера прошлой недели – кинокомикс МАЙОР ГРОМ: ИГРА (CP), который по ходу уикенда преодолел отметку сборов в 300 млн рублей.



Шестое место чарта занял хоррор НЕЗНАКОМЦЫ. НАЧАЛО (GF). Фильм Ренни Харлина освоил за четыре дня проката около 12 млн рублей. На две строчки ниже оказался схожий по жанру релиз ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД 2 (NKI), сумевший заработать чуть больше 7 млн рублей.



На девятой строчке оказалась еще одна новинка, мультфильм СУПЕРПТАШКИ: УЛЕТНАЯ МИССИЯ (EXP). Проект записал на свой счет порядка 4,2 млн рублей, показав наихудшую среднюю наработку на сеанс в первой десятке.



Фото: кадр из фильма МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ