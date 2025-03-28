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Предварительная касса уикенда: «Мастер» стартовал со второго места

Автор: Георгий Романов

28 марта 2025

«Жига. На полной скорости» расположилась на шестой строчке

Согласно предварительным данным, лучшая новинка четверга – боевик МАСТЕР (GF) стартовал с второй строчки чарта, пропустив вперед холдовер ПАЛЬМА 2 (CP). Фильм с Джейсоном Стэйтемом записал на свой счет около 19 млн рублей, что по итогу уикенда может дать порядка 100 млн рублей. 

Отечественный приключенческий экшн ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ (CAO) расположился на шестой строчке чарта с результатом в районе 4,5 млн рублей. Скорее всего, к вечеру воскресенья в копилке новинки окажется 25-30 млн рублей. 

Девятое место чарта лучших релизов четверга занял фильм ужасов ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: КОМНАТА 666 (WP). Заработанные им 2,5 млн рублей в первый день проката к концу недели могут превратиться в 10-12 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма МАСТЕР

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