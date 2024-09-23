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Предварительная касса уикенда: «Граф Монте-Кристо» стал лучшим релизом уикенда

Автор: Георгий Романов

23 сентября 2024

Проект записал на свой счет около 57 млн рублей

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стал исторический проект ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (AK). Французская лента записала на свой счет порядка 57-58 млн рублей. 

Бронза чарта отошла арт-хоррору СУБСТАНЦИЯ (VLG). Участник Каннского кинофестиваля выступил выше ожиданий рынка и освоил более 27 млн рублей за четыре дня проката. Также на счету новинки – лучшая средняя заполняемость в 17 человек на сеанс. 

Четвертое и пятое место таблицы достались отечественной комедии МАМЕ СНОВА 17 (NMG) и американскому кинокомиксу ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА (CRP). Оба релиза в свой первый уикенд заработали порядка 26-27 млн рублей. 

Замкнул десятку лучших корейский хоррор АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ 2 (KNLG) с кассой чуть меньше 7 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО

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