Предварительная касса уикенда: «Граф Монте-Кристо» стал лучшим релизом уикенда

Проект записал на свой счет около 57 млн рублей

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стал исторический проект ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (AK). Французская лента записала на свой счет порядка 57-58 млн рублей.



Бронза чарта отошла арт-хоррору СУБСТАНЦИЯ (VLG). Участник Каннского кинофестиваля выступил выше ожиданий рынка и освоил более 27 млн рублей за четыре дня проката. Также на счету новинки – лучшая средняя заполняемость в 17 человек на сеанс.



Четвертое и пятое место таблицы достались отечественной комедии МАМЕ СНОВА 17 (NMG) и американскому кинокомиксу ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА (CRP). Оба релиза в свой первый уикенд заработали порядка 26-27 млн рублей.



Замкнул десятку лучших корейский хоррор АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ 2 (KNLG) с кассой чуть меньше 7 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО