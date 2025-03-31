Предварительная касса уикенда: «Пальма 2» продолжает лидировать

«Мастер» стартовал со второй строчки

По предварительным данным, лучшим релизом уикенда во второй раз подряд стала семейная картина ПАЛЬМА 2 (CP). Проект показал минимальное падение и записал на свой счет во второй прокатный уикенд еще порядка 135 млн рублей. Всего на счету фильма уже свыше 360 млн рублей.

Со второй строчки чарта стартовала лучшая новинка уикенда, боевик МАСТЕР (GF). Американский релиз с Джейсоном Стэйтемом прошел по верхней планке ожиданий и освоил порядка 110-115 млн рублей.

Шестое место таблицы заняла отечественная картина ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ (CAO). Новинка заработала за четыре дня проката около 23-24 млн рублей.

Еще одна премьера недели попала в топ-10 лучших релизов уикенда. На восьмом месте расположился индонезийский хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: КОМНАТА 666 (WP), заработав чуть меньше 15 млн рублей.

Фото: кадр со съемок фильма ПАЛЬМА 2