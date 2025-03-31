top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса уикенда: «Пальма 2» продолжает лидировать

Предварительная касса уикенда: «Пальма 2» продолжает лидировать

Автор: Георгий Романов

31 марта 2025

«Мастер» стартовал со второй строчки

По предварительным данным, лучшим релизом уикенда во второй раз подряд стала семейная картина ПАЛЬМА 2 (CP). Проект показал минимальное падение и записал на свой счет во второй прокатный уикенд еще порядка 135 млн рублей. Всего на счету фильма уже свыше 360 млн рублей.

Со второй строчки чарта стартовала лучшая новинка уикенда, боевик МАСТЕР (GF). Американский релиз с Джейсоном Стэйтемом прошел по верхней планке ожиданий и освоил порядка 110-115 млн рублей.

Шестое место таблицы заняла отечественная картина ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ (CAO). Новинка заработала за четыре дня проката около 23-24 млн рублей.

Еще одна премьера недели попала в топ-10 лучших релизов уикенда. На восьмом месте расположился индонезийский хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: КОМНАТА 666 (WP), заработав чуть меньше 15 млн рублей.

Фото: кадр со съемок фильма ПАЛЬМА 2

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса России: «Пальма 2» поднялась на вершину проката
Подробнее
Стали известны лауреаты премии «Ника» за 2024 год
Подробнее
Минпросвещения России опубликовало список фильмов, рекомендованных к семейному просмотру
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в марте 2025 года
Подробнее
В Москве прошла презентация нового сезона Московского кинокластера
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Мастер» обошел «Неудержимых 4» и «Охоту на воров 2»
Подробнее
Съемки нового фильма Андрея Звягинцева начнутся в Риге осенью
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Мастер» стартовал со второго места
Подробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре Amediateka
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27–30 марта
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 27–30 марта
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках апреля
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Пальма 2» возглавила чарт
Подробнее
Владимир Путин пообещал подумать над отчислениями с проката зарубежной анимации в пользу российской
Подробнее
Правительство Москвы учредило грант на производство международных фильмов в столице
Подробнее
Стартовал прием заявок на Московский питчинг дебютантов в рамках ММКФ
Подробнее
Стали известны номинанты на премию BAFTA Television Awards за 2024 год
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок от организаций кинематографии, претендующих на статус компаний-лидеров
Подробнее
Минцифры предложило правила сборов за интернет-рекламу
Подробнее
Международная касса: «Белоснежка» оказалась на вершине
Подробнее