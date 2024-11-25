top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса уикенда: «Манюня: Приключения в деревне» вновь во главе проката

Предварительная касса уикенда: «Манюня: Приключения в деревне» вновь во главе проката

Автор: Георгий Романов

25 ноября 2024

Главная новинка уикенда, комедия «Зять» в тройке лучших

По предварительным данным, лучшим релизом уикенда во второй раз подряд стала семейная картина МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (AK). Отечественный релиз записал на свой счет еще порядка 90 млн рублей, доведя свою общую кассу до отметки в 255 млн рублей. 

Лучшей новинкой недели стала российская комедия ЗЯТЬ (CP). Проект с Дмитрием Нагиевым освоил около 85 млн рублей, что позволило ему попасть в тройку лучших фильмов уикенда. 

Религиозный триллер КОНКЛАВ (AK) выступил в рамках ожидания и расположился на шестой строчке чарта с результатом около 23 млн рублей.

Еще одной новинкой недели, попавшей в топ-10, стал мультфильм СУПЕРСАНТА (NKI). Анимация смогла занять восьмое место в таблице, заработав 19 млн рублей за четыре дня проката. 

Фото: кадр из фильма МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Минкультуры объявило даты питчингов проектов детского кино и игровых дебютов
Подробнее
Касса России: новая «Манюня» возглавила прокат
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Зять» уступает «Теще»
Подробнее
ИРИ назвал даты проведения конкурса по созданию национального контента
Подробнее
Кинофестиваль «Зимний» представил конкурсную программу и жюри
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Манюня: Приключения в деревне» вырвалась в лидеры проката
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21–24 ноября
Подробнее
Mediascope рассказал о самых популярных фильмах и сериалах в России за год
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Зять» вырвался в лидеры
Подробнее
Конференция ConTech 2024: дискуссия «Стратегии медиакомпаний»
Подробнее
«МТС Медиа» подвел итоги за третий квартал и девять месяцев 2024 года
Подробнее
Российские производители подвели итоги международного кинорынка DICM 2024 в Дубае
Подробнее
Господдержка кинопроизводства будет увеличена в 2025 году
Подробнее
Bazelevs займется выпуском комиксов
Подробнее
Названы лауреаты индустриальной премии «МедиаБренд»
Подробнее
Международная касса: «Гладиатор 2» показал лучший старт за рубежом в карьере Ридли Скотта
Подробнее
Кинофорум «Сделано в Санкт-Петербурге» продолжает прием заявок
Подробнее
В Москве стартовал семинар-интенсив «Искусство питчинга»
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Уроки китайского»
Подробнее
Кинофестиваль «Зимний» открыл регистрацию для зрителей
Подробнее