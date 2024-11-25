Предварительная касса уикенда: «Манюня: Приключения в деревне» вновь во главе проката

Главная новинка уикенда, комедия «Зять» в тройке лучших

По предварительным данным, лучшим релизом уикенда во второй раз подряд стала семейная картина МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (AK). Отечественный релиз записал на свой счет еще порядка 90 млн рублей, доведя свою общую кассу до отметки в 255 млн рублей.



Лучшей новинкой недели стала российская комедия ЗЯТЬ (CP). Проект с Дмитрием Нагиевым освоил около 85 млн рублей, что позволило ему попасть в тройку лучших фильмов уикенда.



Религиозный триллер КОНКЛАВ (AK) выступил в рамках ожидания и расположился на шестой строчке чарта с результатом около 23 млн рублей.



Еще одной новинкой недели, попавшей в топ-10, стал мультфильм СУПЕРСАНТА (NKI). Анимация смогла занять восьмое место в таблице, заработав 19 млн рублей за четыре дня проката.



Фото: кадр из фильма МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ