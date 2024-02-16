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Предварительная касса четверга: «Лед 3» обгоняет своих соперников

Автор: Георгий Романов

16 февраля 2024

На счету релиза порядка 58 млн рублей

Согласно предварительным данным, лидером четверга стала отечественная мелодрама ЛЕД 3 (NMG). Проект записал на свой счет порядка 58 млн рублей, что по итогу уикенда должно вырасти до 450-470 млн рублей. Учитывая сборы среды, недельная касса фильма может достигнуть 600 млн рублей.

Анимационный проект СУПЕР КРЫЛЬЯ. ФИЛЬМ (VLG) показал неплохой результат первого дня – в районе 1,3 млн рублей. Благодаря высокому семейному множителю уикенда, к вечеру воскресенья на его счету может оказаться 25-30 млн рублей.

Также в топ лучших попали два релиза, рассчитанных на избирательного зрителя. Британская драма с Энтони Хопкинсом ОДНА ЖИЗНЬ (EXP) заработала около 1,2 млн рублей, а французская мелодрама РЕЦЕПТ ЛЮБВИ (CPF) пополнила свою копилку на 1 млн рублей. За четыре дня проката оба релиза могут рассчитывать на 7-9 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ЛЕД 3

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