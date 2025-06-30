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Предварительная касса уикенда: «На деревню дедушке» вновь первый

Автор: Георгий Романов

30 июня 2025

Лучшей новинкой стал комедийный боевик «Шпионская свадьба»

Согласно предварительным данным, в третий раз подряд лучшим релизом уикенда становится отечественная картина НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (CAO). Проект записал на свой счет еще порядка 75 млн рублей, доведя общую кассу до отметки в 415 млн рублей. 

Лучшей новинкой уикенда стал комедийный боевик ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА (AK). Фильм с Ребел Уилсон освоил около 20 млн рублей за четыре дня проката, что позволило ему занять четвертую строчку чарта. 

На пятом месте таблицы лучших релизов уикенда расположился фильм ужасов РИТУАЛ (VLG). Проект с Аль Пачино в главной роли выступил ниже ожиданий и сумел пополнить свою копилку лишь на 14 млн рублей. 

В десятку лучших также попала семейная картина МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ (NKI). Новинка показала худшую среднюю заполняемость в пять человек на сеанс и заработала примерно 9 млн рублей по итогу недели. 

Фото: кадр из фильма ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА

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