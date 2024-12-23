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Предварительная касса уикенда: «Домовенок Кузя» стал новым лидером проката

Автор: Георгий Романов

23 декабря 2024

«Елки 11» расположились на второй строчке

Согласно предварительным данным, отечественный прокат возглавила сказка ДОМОВЕНОК КУЗЯ (AK). В свой первый уикенд проект освоил порядка 222 млн рублей, показав при этом лучшую среднюю заполняемость в первой десятке (24 человека на сеанс). 

Лучше ожиданий стартовал новогодний альманах ЕЛКИ 11 (NMG). Новинка записала на свой счет свыше 150 млн рублей за четыре дня проката. С учетом превью в копилке релиза уже около 200 млн рублей.

Еще одна российская комедия БРАТЬЯ (CP) начала свой прокат с четвертого места таблицы лучших релизов уикенда. Фильм с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым заработал чуть меньше 60 млн рублей, показав самую низкую среднюю заполняемость (9 человек на сеанс) в первой десятке.

Остальным новинкам не удалось попасть в топ-10.

Фото: кадр из фильма ДОМОВЕНОК КУЗЯ

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