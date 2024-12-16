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Предварительная касса уикенда: «Баба Яга спасает Новый год» уверенно возглавила прокат

Автор: БК

16 декабря 2024

«Три кота. Зимние каникулы» забрали бронзу чарта

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стала семейная картина БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (NKI). Новинка заработала чуть больше 160 млн рублей, что на 66% превышает стартовые показатели первой части франшизы в 2023 году.

Третья строчка чарта досталась анимационному релизу ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ (NMG). Отечественный релиз выступил даже лучше ожиданий, освоив за четыре дня проката почти 70 млн рублей. 

Российская комедия СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ (AK) расположилась на шестом месте таблицы лучших релизов уикенда. Проект с богатым актерским составом записал на свой счет около 24 млн рублей.

В формате превью в прокат вышла очередная часть новогоднего альманаха, ЕЛКИ 11 (NMG). Показав лучшую среднюю заполняемость на сеанс в первой десятке, отечественная комедия взобралась на пятое место таблицы с результатом в районе 27 млн рублей.

Фото: кадр из фильма БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД

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