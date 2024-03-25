Предварительная касса уикенда: «Летучий корабль» возглавил российский прокат

Из-за траурных дней результат уикенда оказался гораздо ниже ожиданий

Большинство кинотеатров страны не работали в субботу и воскресенье из-за общенационального траура. Из-за этого результаты всех релизов оказались гораздо ниже прогнозируемого.



Лидером недели стала семейная картина ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (NKI). Проект записал на свой счет около 250 млн рублей, что выглядит отличным результатом даже в текущих условиях.



Фильм ужасов ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (GF) с Сидни Суини в главной роли за четыре дня проката освоил примерно 15 млн рублей, что позволило ему занять седьмую строчку чарта.



Восьмое место таблицы занял мексиканский мультфильм КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН» (VLG). Анимационный релиз смог заработать всего лишь порядка 7 млн рублей.



Также в десятку лучших пробился американский боевик ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА (PRD), в копилке которого на исходе недели оказалось около 5 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ