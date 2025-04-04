Предварительная касса уикенда: «Батя 2. Дед» возглавила чарт
Автор: Георгий Романов
4 апреля 2025
В первый день проката новинка заработала 67 млн рублей
Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала новинка – комедия БАТЯ 2. ДЕД (CP). Фильм Ильи Учителя заработал в первый день проката около 67 млн рублей, что даже по самым консервативным прикидкам должно дать 350-400 млн рублей по итогу всего уикенда.
Еще одной новинкой, попавшей в топ-10, стал фэнтезийный хоррор СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА (VLG). Релиз стартовал с шестой строчки чарта, записав на свой счет порядка 2,5 млн рублей. Скорее всего за четыре дня проката в копилке проекта окажется 17-20 млн рублей.
Фото: кадр cо съемок фильма БАТЯ 2. ДЕД
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