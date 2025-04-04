top banner

Предварительная касса уикенда: «Батя 2. Дед» возглавила чарт

Автор: Георгий Романов

4 апреля 2025

В первый день проката новинка заработала 67 млн рублей

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала новинка – комедия БАТЯ 2. ДЕД (CP). Фильм Ильи Учителя заработал в первый день проката около 67 млн рублей, что даже по самым консервативным прикидкам должно дать 350-400 млн рублей по итогу всего уикенда. 

Еще одной новинкой, попавшей в топ-10, стал фэнтезийный хоррор СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА (VLG). Релиз стартовал с шестой строчки чарта, записав на свой счет порядка 2,5 млн рублей. Скорее всего за четыре дня проката в копилке проекта окажется 17-20 млн рублей.

Фото: кадр cо съемок фильма БАТЯ 2. ДЕД

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Названы самые популярные у пиратов фильмы в марте 2025 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Мастер» стартовал со второго места
Подробнее
Новые правила Фонда кино: кто может стать лидером кинопроизводства?
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках апреля
Подробнее
CinemaCon 2025: Презентация Warner Bros.
Подробнее
Госдума может принять закон об ограничении деструктивного контента в интернете
Подробнее
Касса четверга: «Пальма 2» продолжает лидировать
Подробнее
Касса России: «Пальма 2» уверенно держится на первом месте
Подробнее
В Туркменистане стартовал Фестиваль российского кино
Подробнее
Глава Amazon MGM Studios покинула свой пост
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 24–30 марта 2025 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках апреля
Подробнее
CinemaCon 2025: Презентация Sony Pictures
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Пальма 2» продолжает лидировать
Подробнее
CinemaCon 2025: Презентация Lionsgate
Подробнее
Wanta Group сравнила рейтинги ожидания фильмов 2024-2025 годов до премьеры и после начала проката
Подробнее
Фестиваль «Новое движение» представил новую визуальную концепцию
Подробнее
В кинотеатре «Художественный» открылся кинофестиваль «Мир знаний»
Подробнее
В Москве состоялось вручение третьей премии Художественного театра
Подробнее
Надежда Мотина и Арам Ованнисян стали исполнительными продюсерами фильма с Жаном Рено
Подробнее