Предварительная касса четверга: «Черная вдова» оживила кинопрокат

После двух слабых уикендов подряд кинотеатры порадовал новый фильм комикс-вселенной Marvel ЧЕРНАЯ ВДОВА (WDS). По нашим данным, фильм со Скарлетт Йоханссон в главной роли освоил около 75 млн рублей в стартовый день, что, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, можно назвать отличным результатом, хоть он и уступает таким недавним аналогам, как МОРТАЛ КОМБАТ и ФОРСАЖ 9. Всего же к концу недели от картины можно ожидать сборов порядка 350-400 млн рублей.

Хоррор БУГИМЕН (EXP) занял шестое место чарта и заработал приблизительно 1,8 млн рублей. Теперь его касса уикенда будет колебаться в районе 10 млн рублей. Остальные же новинки вообще не смогли попасть в топ-10 лучших релизов четверга.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

09.07.2021 Автор: Георгий Романов