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Предварительная касса четверга: «Аллея кошмаров» снова в лидерах

Автор: Георгий Романов

28 января 2022

Лучшей из новинок стал триллер «Вальдо»

Согласно предварительным данным, лидером четверга стал нуарный детектив Гильермо дель Торо АЛЛЕЯ КОШМАРОВ (WDS). Релиз заработал 7,5 млн рублей, и теперь он претендует на не менее чем 40-45 млн рублей во второй уикенд. Этого может хватить, чтобы сохранить лидерство в отечественном кинопрокате и к концу недели.

Лучшей из новинок стал криминальный триллер ВАЛЬДО (PRD) с Чарли Ханнемом и Мэлом Гибсоном в главных ролях. Фильм занял пятую строчку чарта с результатом около 3 млн рублей. За весь уикенд релиз может собрать 18-20 млн рублей.

Еще одна новинка, мультфильм МЫ – МОНСТРЫ! 2 (MG), расположилась на восьмом месте таблицы лучших релизов четверга. Анимационная работа записала на свой счет 1,7 млн рублей, что схоже с показателя первой части франшизы. Анимационный фильм наверняка повторит стартовый показатель своего предшественника — 35 млн рублей.

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