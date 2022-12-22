Предварительная касса четверга: мелодрама «Бывшие. Happy End» возглавила прокат

В тройку лучших также вошла «Мира»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга с большим отрывом стала российская мелодрама БЫВШИЕ. HAPPY END (CP). Релиз заработал порядка 10 млн рублей. Если предположить, что к выходным фанатский ажиотаж спадет, картина может освоить в первый уикенд 70-80 млн рублей.



Бронзу чарта получила другая новинка, фантастический проект МИРА (AK). На её счету почти 6 млн рублей. В зависимости от того, сможет ли релиз на свои сеансы привлечь семейную аудиторию, её результат к вечеру воскресенья может колебаться от 50 до 70 млн рублей.



Семейная картина ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (VLG) начала свой прокат с 4,5 млн рублей, что может позволить ей рассчитывать на 60-80 млн рублей по итогу четырех дней проката.



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