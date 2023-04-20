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Предварительная касса четверга: «Вызов» уверенно первый

Автор: Георгий Романов

20 апреля 2023

«Мизантроп» стартует с третьей строчки

Как и ожидалось, лидером четверга с большим отрывом стал отечественный блокбастер ВЫЗОВ (CP). Фильм Клима Шипенко заработал в первый день проката порядка 65 млн рублей и теперь претендует по итогу уикенда на кассу в размере 500-550 млн рублей. 

На третьей строчке чарта расположилась вторая крупная новинка уикенда, триллер МИЗАНТРОП (VLG). Голливудская картина освоила примерно 1,9 млн рублей, что позволит ей к концу недели записать на свой счет около 14-16 млн рублей. 

Фильм ужасов ГРЕМЛИНЫ: ХРАНИТЕЛИ ЛЕСА (EXP) пополнил свою копилку на 0,7 млн рублей, что позоволило ему занять девятое место в таблице лучших релизов четверга. С таким результатом к концу воскресенья фильм должен будет заработать 5-6 млн рублей. 

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