Предварительная касса четверга: «Поехавшая» уверенно впереди

«Эскортница» и «Царевны» также в десятке лучших

По предварительным данным, лучшим релизом четверга стала российская комедия ПОЕХАВШАЯ (CP). Картина заработала 13 млн рублей, что должно будет вылиться по итогу уикенда в 100-110 млн рублей. С учетом результата 8 марта, общая касса релиза к вечеру восресенья может достигнуть 180-200 млн рублей.



Второй лучшей новинкой уикенда стала эротическая драма с Анной Старшенбаум и Дмитрием Нагиевым ЭСКОРТНИЦА (NKI). Отечественная лента расположилась на пятой строчке чарта с результатом около 3 млн рублей. Это позволит ей рассчитывать на 18-20 млн рублей по итогу всего уикенда.



Анимация ЦАРЕВНЫ И ТАИНСТВЕННАЯ ГОСТЬЯ (AK) по итогам четверга заняла девятое место в таблице. Мультфильм заработал около 1,1 млн рублей. За четыре дня проката сборы могут составить 20-25 млн рублей, в зависимости от того, насколько высоким будет семейный множитель проекта.



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