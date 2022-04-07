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Предварительная касса четверга: Лучшей из новинок стал мультфильм «Мальчик-дельфин»

Автор: Георгий Романов

7 апреля 2022

«Финник» вновь на вершине таблицы

Согласно предварительным данным, лидером четверга в третий раз стала анимационная лента ФИННИК (CP). Релиз собрал 4,3 млн рублей, что должно вылиться еще в 40-50 млн рублей в копилку отечественного мультфильма по итогу уикенда.

На второй строчке расположилась лучшая из новинок, мультипликационная картина МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (CP). Русско-турецкий проект освоил в первый день проката 3,5 млн рублей и теперь может рассчитывать на результат в районе 35-40 млн рублей за четыре дня проката.

Фантастическая комедия ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (VLG) начала свой прокат с 3,2 млн рублей, что позволило ей занять четвертое место в чарте лучших релизов четверга. Фильму с Мишель Йео в главной роли теперь к вечеру воскресенья должна покориться отметка в 22-25 млн рублей.

В десятку лучших также пробились сразу два хоррора, СКРЕЖЕТ (RWW) и БАБУШКА (PRD), которые собрали чуть менее 1 млн рублей. Этот результат, скорее всего, не позволит обоим релизам преодолеть по итогу уикенда планку в 10 млн рублей.

Также нельзя не отметить занявший девятое место в таблице ре-релиз фильма САЛЮТ-7 (NKI). На его счету также около 1 млн рублей и перспектива заработать за уикенд 6-7 млн рублей.

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