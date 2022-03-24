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Предварительная касса четверга: «Финник» уверенно возглавил чарт

Автор: Георгий Романов

24 марта 2022

Мультфильм собрал более 15 млн рублей

Согласно предварительным данным, с результатом порядка 15 млн рублей лидером четверга стал отечественный анимационный проект ФИННИК (CP). Стоит учесть, что школьные каникулы сейчас в разгаре, поэтому множитель уикенда у релиза будет не таким высоким, как мы привыкли наблюдать у семейных проектов. Тем не менее, ему вполне по силам освоить за четыре дня проката 70-80 млн рублей. Впрочем, не исключено и покорение 100-миллионного рубежа при удачном раскладе.

Еще одна семейная картина МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (NKI) стартовала с четвертой строчки чарта. Российская новинка записала на свой счет 4 млн рублей и может рассчитывать минимум на 20-25 млн рублей к концу уикенда. 

Замкнул десятку лучших хоррор ВЗАПЕРТИ (WP). Заработанные им 1,4 млн рублей должны вылиться к вечеру воскресенья в 8-10 млн рублей. 

Нельзя не отметить старт двух культовых фильмов Алексея Балабанова — БРАТ. ПЕРЕВЫПУСК (NKI) и БРАТ 2. ПЕРЕВЫПУСК (NKI). Проекты смогли заработать 6,5 млн и 2 млн рублей соответственно. Это позволило первой части дилогии забраться на второе место таблицы лучших релизов четверга, а его продолжению — занять восьмую строчку. 

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