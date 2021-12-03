top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: «Дом Gucci» занял лидирующую позицию

Предварительная касса четверга: «Дом Gucci» занял лидирующую позицию

Автор: Георгий Романов

3 декабря 2021

«Охотники за привидениями: Наследники» пока выступают ниже ожиданий

Согласно предварительным данным, с результатом порядка 26 млн рублей лидером четверга стала драма ДОМ GUCCI (UPI). У фильма также самая высокая средняя заполняемость в первой десятке — 25 человек на сеанс. Такой результат позволяет картине Ридли Скотта рассчитывать минимум на 200 млн рублей за весь уикенд.

Фантастическая лента ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ (SPPR) в то же время заработала чуть менее 10 млн рублей, что может дать резльтат в районе 100 млн рублей за четыре дня проката. Средняя заполняемость в 7 человек на сеанс вряд ли тот результат, который ждали от амбициозного проекта. 

Четвертую и пятую строчки заняли отечественные релизы. Криминальная комедия БУМЕРАНГ (CRP) расположилась чуть выше конкурента с результатом 4,3 млн рублей. Теперь фильм с Дмитрием Нагиевым в главной роли может заработать 30-35 млн рублей по итогу недели. Военная драма ЛЕТЧИК (CP) освоила в стартовый день около 3 млн рублей, что должно ей позволить записать на свой счет к вечеру воскресения 20-25 млн рублей.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Kion представил новинки декабря 2021 года
Подробнее
Комитет Госдумы поддержит запрет показа в Интернете сцен с сексуальными девиациями
Подробнее
Кинотеатры Санкт-Петербурга попросили губернатора об отмене QR-кодов
Подробнее
Союз кинематографистов планирует создать Фонд регионального кино
Подробнее
Видеосервис more.tv представил новинки декабря 2021 года
Подробнее
Okko представил новинки декабря 2021 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: лидером четверга стал фильм «Обитель зла: Раккун-Сити»
Подробнее
Валерий Федорович и Евгений Никишов отойдут от управления каналом ТВ-3
Подробнее
Russian Film Festival во второй раз пройдет в Испании
Подробнее
ViP Play представил новинки декабря 2021 года
Подробнее
В Минкультуры прошло обсуждение развития веб-сериальной индустрии и короткого метра
Подробнее
Касса четверга: фильм «Обитель зла: Раккун-Сити» занял первое место
Подробнее
Онлайн-кинотеатр IVI анонсировал новинки декабря 2021 года
Подробнее
«Амедиатека» рассказала о новинках декабря 2021 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: мультфильм «Энканто» возглавил российский кинопрокат
Подробнее
ИРИ планирует перезапустить образовательную программу для авторов контента
Подробнее
Киноаудитория уикенда: 83% зрителей «Французского вестника» являются поклонниками Уэса Андерсона
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «БУМЕРанг»
Подробнее
В столице состоялась премьера сериала «Последний аксель»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Дом Gucci» обгоняет «Джентльменов» и «Богемскую рапсодию»
Подробнее