Предварительная касса четверга: «Дом Gucci» занял лидирующую позицию

«Охотники за привидениями: Наследники» пока выступают ниже ожиданий

Согласно предварительным данным, с результатом порядка 26 млн рублей лидером четверга стала драма ДОМ GUCCI (UPI). У фильма также самая высокая средняя заполняемость в первой десятке — 25 человек на сеанс. Такой результат позволяет картине Ридли Скотта рассчитывать минимум на 200 млн рублей за весь уикенд.

Фантастическая лента ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ (SPPR) в то же время заработала чуть менее 10 млн рублей, что может дать резльтат в районе 100 млн рублей за четыре дня проката. Средняя заполняемость в 7 человек на сеанс вряд ли тот результат, который ждали от амбициозного проекта.

Четвертую и пятую строчки заняли отечественные релизы. Криминальная комедия БУМЕРАНГ (CRP) расположилась чуть выше конкурента с результатом 4,3 млн рублей. Теперь фильм с Дмитрием Нагиевым в главной роли может заработать 30-35 млн рублей по итогу недели. Военная драма ЛЕТЧИК (CP) освоила в стартовый день около 3 млн рублей, что должно ей позволить записать на свой счет к вечеру воскресения 20-25 млн рублей.

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