Предварительная касса четверга: «Дикая» стартует со второй строчки

Еще три новинки оказались в первой десятке

Согласно предварительным данным, лидером четверга вновь стала драма ОДНА (NKI) с результатом около 6 млн рублей. К концу уикенда фильм может пополнить свою копилку еще на 30-35 млн рублей и вплотную приблизиться к рубежу в 200 млн рублей итоговых сборов.

Лучшей из новинок стала комедия ДИКАЯ (CRP), которая заняла вторую строчку чарта с около 5,6 млн рублей. Релиз выступил по верхней планке ожидания и теперь может рассчитывать на 23-25 млн рублей к вечеру воскресенья.

Ре-релиз мультфильма ТВОРЦЫ СНОВ (MD) довольно неожиданно заработал в четверг 1,7 млн рублей, что позволило ему взобраться на 6 место в таблице лучших фильмов четверга. Теперь анимационный проект может за четыре дня проката записать на свой счет 10-15 млн рублей.

Еще две новинки расположились на 7 и 8 местах чарта. Американский хоррор РОД МУЖСКОЙ (VLG) и российский триллер МЕЖСЕЗОНЬЕ (СР) собрали за первый день проката 1,4 и 1,3 млн рублей соответственно. Оба релиза могут рассчитывать на сборы уикенда в районе 10 млн рублей.

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