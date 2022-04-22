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Предварительная касса четверга: «Первый Оскар» стартует в два раза хуже «Девятаева»

Автор: Георгий Романов

22 апреля 2022

В первую десятку ворвались шесть новинок уикенда

Согласно предварительным данным, российский прокат возглавила  новинка, военная драма Сергея Мокрицкого ПЕРВЫЙ ОСКАР (CP). В четвег фильм записал на свой счет чуть более 5 млн рублей. Это в два раза ниже выручки первого дня проката ДЕВЯТАЕВА (10 млн рублей), выходившего год назад. По итогам уикенда новинка запишет на свой 40-50 млн рублей - в зависимости от активности обладателей «Пушкинской карты». 

Триллер Ладо Кватани КАЗНЬ (VLG) расположился на четвертом месте чарта лучших релизов четверга. Картина показала результат в 1,8 млн рублей. Скорее всего, за уикенд сборы фильмы составят 15-16 млн рублей.

С седьмой по девятую строчки таблицы расположилось три игровые новинки. Фильм ужасов ПРИЗРАКИ КВАРТИРЫ 203 (EXP), мелодрама СТИКЕР (CRP) и  черная комедия ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ (PVZGL) собрали примерно 1 млн рублей. Каждый из релизов может рассчитывать на 7-10 млн рублей к вечеру воскресенья.

Замкнула десятку лучших немецкая анимационная картина БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (MD). Мультфильм освоил всего 0,8 млн рублей, за счет высокого прокатного множителя характерного для семейных работ, и пасхальной тематики релиз вполне может заработать 12-16 млн рублей за уикенд .

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